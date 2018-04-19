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«Ростелеком» заявил о нехватке оборудования для выполнения требований «пакета Яровой»
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«Ростелеком» заявил о нехватке оборудования для выполнения требований «пакета Яровой» 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. «Ростелеком» назвал «затруднительным» выполнение правил требований «пакета Яровой» из-за нехватки на рынке сертифицированного оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"В связи с нехваткой на рынке сертифицированного оборудования и с учетом масштаба инфраструктуры компании «Ростелекому» будет затруднительно выполнить требования правил", — сообщил представитель компании.
Ранее в четверг правительство РФ утвердило правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой». Согласно постановлению, в полном объеме операторы связи должны начать хранить трафик пользователей за последние 30 суток с 1 октября 2018 года — текстовые сообщения, голосовые данные, изображения, звуковые, видео— и аудиосообщения. Впоследствии операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет.
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