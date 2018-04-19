«Ростелеком» заявил о нехватке оборудования для выполнения требований «пакета Яровой»

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. «Ростелеком» назвал «затруднительным» выполнение правил требований «пакета Яровой» из-за нехватки на рынке сертифицированного оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В связи с нехваткой на рынке сертифицированного оборудования и с учетом масштаба инфраструктуры компании «Ростелекому» будет затруднительно выполнить требования правил", — сообщил представитель компании.