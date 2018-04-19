Эксперт уверен, что подорожание нефти укрепляет российский рубль

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что дорожающая нефть благотворно влияет на российский рубль.

Цена барреля «черного золота» марки Brent впервые с 2014 года превысила 74 доллара. Американская нефть WTI также вышла на уровни ноября 2014 года, преодолев отметку 69 долларов за бочку.

«Наш российский рубль укрепляется, потому что, как бы мы ни заявляли об обратном, мы все равно довольно сильно привязаны к нефти. Но этот процесс не ежесекундный и даже не ежеминутный. Хотя, после скачков, которые мы видели пару недель назад, большую часть рубль и так уже восстановил. И дорогая нефть этому безусловно способствует», — сказал Шабанов в интервью Радио « Комсомольская правда ».

При этом, по его словам, ниже 60 рублей за доллар российская валюта не пойдет. Но это только при условии, что нефть будет дорожать до 80 долларов за баррель.

В январе цена нефти достигла уровня 70 долларов за баррель, после чего произошел откат до уровня 61 доллара.