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ЦБ: Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в мае составил 5,928%
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ЦБ: Базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования в мае составил 5,928% 

Прайм 43 минуты назад
Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в мае на уровне 5,928% годовых после 5,97% в апреле, следует из материалов регулятора.
Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней в мае составит 7,042%. Базовый уровень доходности по рублевым вкладам от 91 до 180 дней — 7,449%, от 181 дня до года — 7,547%, по вкладам сроком больше года — 7,841%.
По вкладам физлиц в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,504%, на срок до 90 дней — 1,611%, от 91 до 180 дней — 1,748%, от 181 дня до года — 2,109%, на срок свыше года — 2,748%.
В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования в мае составит 0,016%, на срок до 90 дней — 0,033%, от 91 до 180 дней — 0,012%, от 181 дня до года — 0,205%, на срок больше года — 0,263%.
Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости. Банки, завышающие ставки, должны уплачивать взносы по дополнительной ставке в размере 20% базовой, или по повышенной дополнительной ставке в размере 150% базовой.
В свою очередь, ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов по валюте и рублям как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на 2 процентных пункта банк будет платить только базовую ставку.
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