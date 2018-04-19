50,6% акций компании развития свободной экономической зоны Шерризон реализовали с аукциона

Открытый аукцион по продаже двух пакетов акций ОАО «Компания развития Свободной экономической зоны „Солнечногорск-Шереметьево“ (Шерризон) состоялся в рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества на электронной площадке „РТС-тендер“, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

»50,06% от Уставного капитала или 252800 обыкновенных именных бездокументарных акций приобрел Абрамов В. С. за 45 456 150,00 рублей. В аукционе приняли участие 2 претендента», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Он добавил, что это первый опыт совместной продажи акций с муниципалитетом, когда лот объединил сразу два пакета акций, где 25,06% уставного капитала или 126550 акций принадлежали Московской области, а 25,00%, то есть 126250 штук, — Солнечногорскому муниципальному району.