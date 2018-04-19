Меркель поедет в Вашингтон защищать Москву

Меркель едет в Вашингтон защищать интересы России

Он рассказал о попытках руководства ФРГ вывести свой бизнес из-под угрозы американских санкций — и о том, удастся ли Меркель договориться с Трампом.

Канцлер и министр финансов Ангела Меркель и Олаф Шольц решили призвать США освободить немецкие компании от новых антироссийских санкций. Как сообщает в четверг немецкая печать, с подачи промышленных концернов этот вопрос они обсудят в ходе своих визитов в США. Меркель ожидается в Вашингтоне через неделю — 27 апреля. Шольц должен поехать позже.

Введенные против России карательные меры, в частности, угрожают бизнесу Siemens , Daimler и Volkswagen. Санкции США могут обойтись немецкой промышленности в сотни миллионов евро. Кстати, несмотря на политическую ссору двух стран, товарооборот между Германией и Россией, наоборот, за прошлый год вырос до 54,5 млрд евр (на 11 млрд больше, чем в 2016-м).

Напомним, в начале апреля Минфин США запретил любые сделки с десятками крупнейших компаний России и с ведущими российскими бизнесменами. В целом санкции введены против 38 российских деловых людей, чиновников и компаний.

О том, насколько велики шансы Берлина вывести свой бизнес из-под удара, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

ВЗГЛЯД: Александр Глебович, поспорить с Вашингтоном собираются канцлер и глава Минфина. А что же новый глава МИДа Хейко Маас? Ведь это и его сфера. Недавно Маас дал интервью «Шпигелю», в котором слово в слово повторил американские тезисы против России. Значит ли это, что их позиции с Меркель отличаются?

Александр Рар: Такого быть не может. У Мааса нет собственного влияния. Главное решение по этим вопросам принимает Ангела Меркель. А Шольц тоже считается критиком российской политики по Украине Сирии . После ухода Габриэля в правительстве вообще почти не осталось приверженцев более открытого, дружественного курса в отношении России.

Так что тут дело не в симпатиях к России. На протяжении всех последних десятилетий в ФРГ считали, что выстраивать дипломатию можно только через экономическое сотрудничество, через торговлю. Таков принцип «новой немецкой восточной политики» («neue Ostpolitik») и теперь по нему-то Америка наносит сокрушительный удар. Крупнейшим компаниям, которые платят большие налоги в ФРГ, теперь грозит большой ущерб за то, что они работают с россиянами. Тут все правительство, исходя уже из собственных национальных интересов, будет этому препятствовать.

Вот почему Меркель едет в Вашингтон и будет умолять ни в коем случае не следовать принципу экстерриториальных санкций. Против России? Пожалуйста. Но не против наших компаний, которые уже несколько десятилетий работают на российском рынке. Принцип экстерриториальности действий санкций для Германии неприемлем.

События драматически развиваются в сторону полномасштабной экономической войны Америки против России.

Пока Германия выглядит как посредник, она до последнего будет предлагать компромиссы, чтобы ни в коем случае удар американских санкций не опустился бы и на нее.

ВЗГЛЯД: Каковы шансы на успех миссии Меркель и Шольца?

А. Р. : Считаю, что договориться можно. Трамп не хочет воевать с Россией. Американское правительство, по моим сведениям, пойдет навстречу немцам. Договорятся, что эти санкции не будут касаться немецких компаний. Американское законодательство позволяет Минфину делать исключения. Правда, это запутывает ситуацию, но зато оставляет лазейки.

Проблема в Конгрессе, силовых структурах, разных лобби, которые очень жестко действуют против России. Немцы это хорошо понимают и знают, как им противодействовать.

Еще одна проблема в том, что Германию в этом вопросе никто не поддерживает в Евросоюзе . Например, Польша приветствует американские санкции, даже если они мешают самим польским компаниям, сотрудничающим с Россией.

ВЗГЛЯД: В какой степени вообще сейчас крупный бизнес влияет на внешнюю политику канцлера?

А. Р. : Раньше мог влиять. Он выступал против санкций и после начала конфликта вокруг Украины, но Ангела Меркель тогда поставила деловых людей на место, сказав, что теперь действует приоритет политики, и бизнес фактически замолчал. В то же самое время немецкое правительство понимает свою ответственность за тот же бизнес, который Берлин всегда сам подталкивал к инвестициям в Россию. Поэтому правительство сейчас чувствует всю свою ответственность за защиту своих компаний и будет пытаться отстоять интересы бизнеса.

А пока Меркель не решила этот вопрос в Вашингтоне, даже маленькая компания среднего бизнеса чувствует себя неуверенно. Она не знает, не будет ли она наказана, если она поставляет просто запчасти российским компаниям, упомянутым в санкционном списке США.

ВЗГЛЯД: А если в Вашингтоне все же скажут Меркель и Шольцу «нет»?

А. Р. : Можно будет говорить о резком ухудшении экономических отношений между Германией и Америкой. Между ними и так уже много вопросов. Трамп и промышленное лобби хотят осложнить импорт немецких автомобилей в США. Когда два месяца назад вспыхнула было торговая война, именно министр экономики Петер Альтмайер смог убедить администрацию Трампа не вводить новые тарифы против европейских фирм. Америка согласилась и повысила тарифы против Китая и других стран, но не против ЕС.

Однако дамоклов меч продолжает висеть. Трамп может в любой момент передумать, нажать на другую кнопку и все карательные законы обернутся и против Европы.