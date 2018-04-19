Цена бензина в России превысила 40 рублей за литр 

Средняя цена на бензин марки АИ-98 составила 46,62 рубля
Средняя розничная цена на бензин в России выросла за неделю на 14 копеек и составила 40,09 рубля, свидетельствуют данные Росстата.
Средняя цена на бензин марки АИ-98 составила 46,62 рубля, АИ-95 — 41,31 рубля, АИ-92 — 38,3 рубля. Дизельное топливо подорожало до 41,25 рубля.
Сильнее всего топливо подорожало в Саранске, Сыктывкаре (1%) и Симферополе (0,9%). В Чите цена на бензин снизилась на 0,1%. Стоимость топлива в Москве выросла на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.