Ещё
Цена бензина в России превысила 40 рублей за литр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цена бензина в России превысила 40 рублей за литр 

Аргументы и Факты 25 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Средняя цена на бензин марки АИ-98 составила 46,62 рубля
Средняя розничная цена на бензин в России выросла за неделю на 14 копеек и составила 40,09 рубля, свидетельствуют данные Росстата.
Средняя цена на бензин марки АИ-98 составила 46,62 рубля, АИ-95 — 41,31 рубля, АИ-92 — 38,3 рубля. Дизельное топливо подорожало до 41,25 рубля.
Сильнее всего топливо подорожало в Саранске, Сыктывкаре (1%) и Симферополе (0,9%). В Чите цена на бензин снизилась на 0,1%. Стоимость топлива в Москве выросла на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,3%.
Аргументы и Факты: последние новости
Песков: готовых сценариев поддержки попавших под санкции компаний пока нет ЦБ: финансовый рынок РФ избежал «неконтролируемых изменений» ЦБ заявил, что финансовый рынок России справился с геополитическим шоком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300722
Болгария: спасибо России, но…334
РФ нашла способ поквитаться с США172
Российским морякам удалось сбежать с Украины149
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца217
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение