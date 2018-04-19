Бывший вице-президент «Роснефти» О'Брайен вошел в совет директоров «Сибура» 

Акционеры «Сибура» избрали новый состав совета директоров, расширив его количественный состав с 11 до 12 человек. Решение было принято в ходе годового общего собрания акционеров, говорится в сообщении «Сибура».
«Акционеры утвердили расширение состава совета директоров до 12 членов и избрали его в новом составе», — говорится в сообщении.
Новыми членами совета директоров стали четыре независимых директора — Сергей Васнецов, Андрей Верников, Алексей Комиссаров и Питер Ллойд О’Брайен, который с 2006 года по 2011 год занимал должность вице-президента по финансам и инвестициям «Роснефти».
Из предыдущего состава совета директоров не вошли в новый состав президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян, гендиректор компании «Ладога Менеджмент» Денис Никиенко и директор по стратегическим проектам «Новатэка» Илья Тафинцев.
Таким образом, в совет директоров «Сибура» входят 12 членов: председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов, глава «Новатэка» Леонид Михельсон, член совета директоров «Новатэка» Геннадий Тимченко, президент компании «Ладога менеджмент» Кирилл Шамалов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, заместитель председателя правления «Сибур холдинга» Владимир Разумов, исполнительный вице-президент Фонда Шелкового пути Ван Дань, вице-президент и руководитель химического дивизиона Sinopec Чан Чжэньюн, а также четыре независимых директора — Сергей Васнецов, Андрей Верников, Алексей Комиссаров и Питер Ллойд О’Брайен.
Согласно данным «Сибура», 48,5% акций компании принадлежат Леониду Михельсону, 17% — Геннадию Тимченко, действующему и бывшему менеджменту «Сибура» — 10,6%, Sinopec — 10%, Фонду Шелкового пути — 10%, Кириллу Шамалову — 3,9%.