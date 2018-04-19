Бывший вице-президент «Роснефти» О'Брайен вошел в совет директоров «Сибура»

Акционеры «Сибура» избрали новый состав совета директоров, расширив его количественный состав с 11 до 12 человек. Решение было принято в ходе годового общего собрания акционеров, говорится в сообщении «Сибура».

«Акционеры утвердили расширение состава совета директоров до 12 членов и избрали его в новом составе», — говорится в сообщении.

Новыми членами совета директоров стали четыре независимых директора — Сергей Васнецов, Андрей Верников Алексей Комиссаров и Питер Ллойд О’Брайен, который с 2006 года по 2011 год занимал должность вице-президента по финансам и инвестициям «Роснефти»

Из предыдущего состава совета директоров не вошли в новый состав президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры» Рубен Варданян , гендиректор компании «Ладога Менеджмент» Денис Никиенко и директор по стратегическим проектам «Новатэка» Илья Тафинцев.

Согласно данным «Сибура», 48,5% акций компании принадлежат Леониду Михельсону, 17% — Геннадию Тимченко, действующему и бывшему менеджменту «Сибура» — 10,6%, Sinopec — 10%, Фонду Шелкового пути — 10%, Кириллу Шамалову — 3,9%.