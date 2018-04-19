«ВСК» и «КриомашГаз» получили государственную поддержку от администрации Псковской области 

По результатам заседания инвестиционной комиссии администрации Псковской области четыре инвестора Псковской области получили государственную поддержку, об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Первой чиновники рассмотрели заявку ООО «Великолукский свинокомплекс» на получение налоговых льгот. С 2016 года компания увеличила производственные мощности на 300 тыс. товарных свиней в год, а также построила вторую очередь комбикормового завода и завод по переработке биологических отходов свиноводства. Объем инвестиций составил порядка 7,5 млрд рублей. По итогам рассмотрения заявки комиссия установила предприятию льготные ставки налогов на пять лет. Также по решению членов инвесткомиссии налоговые льготы предоставлены ООО «Техносвар КС», предприятие занимается разработкой и производством профессионального сварочного оборудования. Объём инвестиций предприятия по приобретению оборудования для усовершенствования производства деталей составил более 2,6 млн рублей. Общая бюджетная эффективность с учётом льгот составит около 155 млн рублей. Проект, связанный с обновлением производства, был представлен и ОАО «Псковский хлебокомбинат»: предприятие модернизирует участок производства бараночной продукции, а также заквасочное отделение. Объем инвестиций составил 99 млн рублей, по решению инвестиционной комиссии проект получит налоговые льготы. Также решением комиссии стратегическим был признан проект ООО «КриомашГаз» по строительству завода по производству сжиженного природного газа производительностью 12 тонн в час. Инвестор планирует построить предприятие в Дедовичском районе на базе Псковской ГРЭС и выйти на полную производственную мощность к 2021 году. На новом заводе будут работать более 200 человек. Предполагаемый объём инвестиций составит более 6 млрд рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».