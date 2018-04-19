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«Ведомости»: экс-владелец «Росгосстраха» заявил, что суть претензий к Хачатурову не ясна
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«Ведомости»: экс-владелец «Росгосстраха» заявил, что суть претензий к Хачатурову не ясна 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Бывший основной собственник "Росгосстраха" Данил Хачатуров заявил, что претензий к работе компании никогда не было, и причины ареста бывшего вице-президента «Росгосстраха» Сергея Хачатурова не ясны.
"Я удивлен: никаких претензий к нам не было — ни судебных, ни досудебных. Вообще, такие вопросы, если они есть, надо решать в арбитраже. Мы все свои обязательства по сделке (передаче контроля над «Росгосстрахом» банку «Открытие» — прим. ТАСС) выполнили. Все проходило под контролем ЦБ", — сказал он газете «Ведомости».
Хачатуров сообщил, что и сам побывал на допросе. «Я никуда не уеду, будем в судах доказывать свою невиновность», — заявил он газете.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал Сергея Хачатурова по делу о растрате. Как сообщил ТАСС адвокат его брата Данила Хачатурова Алексей Мельников, Сергей Хачатуров не признает своей вины. Данил Хачатуров процессуального статуса по этому делу не имеет.
Во вторник ФСБ провела следственные действия в центральном офисе «Росгосстрах Жизнь» (осталась под контролем Хачатурова, в отличие от «Росгосстраха», который в 2017 году перешел банку «Открытие») на Кадашевской набережной. В компании сообщили, что следственные действия не связаны с ее деятельностью.
В самом «Росгосстрахе» арест Хачатурова не комментируют. При этом в компании отметили, продолжают отстаивать позиции в Арбитражном суде города Москвы, куда подано несколько исков против бывших топ-менеджеров компании. Иски касаются сделок, в которых новое руководство компании, пришедшее после Хачатурова, усмотрело признаки вывода активов, что нанесло «Росгосстраху» существенный ущерб. Сейчас готовится еще ряд исков, сообщили в компании.
Ситуация вокруг «Росгосстраха»
Сергей Хачатуров — брат бывшего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Также в 2016 году в документах компании Сергей Хачатуров указывался как конечный бенефициар «РГС холдинга», который тогда владел 52% «Росгосстраха».
В 2017 году Данил Хачатуров передал контроль над универсальной компанией «Росгосстрах» банку ФК «Открытие», в составе группы банка в августе 2017 года страховщик попал в периметр санации «Открытия» Центробанком. С 2015 года компания терпит многомиллиардные убытки, которые объясняет проблемами рынка ОСАГО (по итогам 2017 года — 55,7 млрд руб. убытка).
В конце 2017 года новый глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха» Михаил Задорнов заявил, что «в „Росгосстрахе“ сверху донизу царило воровство». Хачатуров эти обвинения отверг.
В апреле 2018 года «Росгосстрах» обвинил предыдущих менеджмент и собственника в выводе активов и заявил, что подал ряд гражданских исков против юридических лиц и их менеджеров, связанных с бывшим бенефициаром компании. Новый менеджмент «Росгосстраха» обращался в правоохранительные органы по поводу действий предыдущего руководства, говорил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Суть обращений, кому и когда они направлялись, он не уточнял.
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