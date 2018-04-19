Производитель ботокса Allergan может купить изготовителя лекарств против редких болезней

Ирландская фармацевтическая компания Allergan сообщила, что рассматривает возможность покупки Shire. Однако пока сделка на «ранних стадиях» рассмотрения, отмечает Allergan.

Allergan — производит продукты для сферы косметологии, такие как ботулотоксин. Shire — также ирландская фармкомпания, которая разрабатывает лекарства для людей с редкими заболеваниями. Например, компания занимается иммунологией, онкологией, расстройствами памяти. На момент написания материала стоимость одной акции Shire на Лондонской бирже выросла на 6,03%, а Allergan упала на 5,10%.