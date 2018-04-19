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Фармкомпания Allergan отказалась от идеи покупки ирландской Shire
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Фармкомпания Allergan отказалась от идеи покупки ирландской Shire 

Прайм 30 минут назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Ирландский производитель ботокса Allergan отказался от оферты по приобретению ирландской фармацевтической компании Shire, сообщила компания.
"В целях соблюдения правил проведения сделок Великобритании (UK Takeover Code), Allergan объявляет, что компания не намерена выставлять оферту по приобретению Shire", — говорится в сообщении Allergan.
Ранее в четверг Allergan подтвердила, что находится на ранних стадиях рассмотрения возможного предложения по покупке Shire, после того как последняя отклонила аналогичное предложение от японской Takeda Pharmaceutical. На этом фоне акции Shire в Лондоне подорожали к закрытию торгов на 5,89%. Акции Allergan продолжают торговаться на Нью-Йоркской бирже в минусе на 4%.
Многие аналитики Уолл-стрит слабо себе представляли сделку ирландских компаний, пишет агентство MarketWatch. «Слияние двух обесцененных компаний для создания ценности?», — цитирует агентство аналитика Bernstein Ронни Гала (Ronny Gal).
В четверг Shire отклонила предложение японской Takeda Pharmaceutical купить компанию за 60 миллиардов долларов. При этом обе компании отметили, что обсуждение сделки и новой цены будет продолжаться.
Основанная в 1983 году, компания Allergan является международной фармацевтической компанией, сфокусированной на разработке, производстве и запуске в серийное производство различных средств лечения. В частности, в линейку продукции компании входит препарат Botox. По состоянию на февраль 2018 года штат компании составлял около 18 тысяч человек. Штаб-квартира компании расположена в Дублине, Ирландия. Компания работает на территории около 100 стран.
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