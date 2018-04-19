«Сибур» направит на финальные дивиденды за 2017 год 14,7 млрд рублей

Акционеры «Сибура» приняли решение выплатить финальные дивиденды по итогам 2017 года в размере 6,75 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма финальных дивидендов составит 14,705 млрд рублей.

Суммарные дивиденды (с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года) составят 24,508 млрд рублей (11,25 рубля на акцию) или 25% от скорректированной чистой прибыли за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

«Акционеры компании приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2017 года в размере 24,508 млрд рублей. Это составляет 25% от скорректированной чистой прибыли за 2017 год по МСФО», — отмечает компания.

Как ранее сообщало RNS, осенью 2017 года акционеры «Сибура» приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 4,5 рубля на обыкновенную акцию. Всего на выплату промежуточных дивидендов было направлено 9,803 млрд рублей, что на 35% больше, чем в 2016 году.

Годом ранее «Сибур» выплачивал дивиденды по итогам шести месяцев 2016 года в размере 7,254 млрд рублей, или 3,33 рубля на акцию. Финальные дивиденды за 2016 год составили 9,367 млрд рублей, или 4,3 рубля на акцию.

Суммарные дивиденды компании за 2016 год с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев составили 7,63 рубля на акцию, или 16,62 млрд рублей.