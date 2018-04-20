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«Газпром нефть» может направить на дивиденды за 2017 год рекордные 71,1 млрд рублей
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«Газпром нефть» может направить на дивиденды за 2017 год рекордные 71,1 млрд рублей 

Rambler News Service 30 минут назад
Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2017 года дивиденды в размере 71,1 млрд рублей, или 15 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Объем дивидендов соответствует 28,1% от величины чистой прибыли «Газпром нефти» по стандартам МСФО, которая по итогам 2017 года выросла на 26,5% и составила 253,3 млрд рублей. Таким образом, размер дивидендов «Газпром нефти» за 2017 год может более чем на 40% превысить уровень 2016 года и стать абсолютным историческим максимумом для компании.
Ранее самые крупные дивиденды «Газпром нефть» выплачивала по итогам 2016 года — 50,64 млрд рублей или 10,68 рубля на акцию.
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