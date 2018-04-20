«Газпром нефть» может направить на дивиденды за 2017 год рекордные 71,1 млрд рублей

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал годовому общему собранию акционеров выплатить по итогам 2017 года дивиденды в размере 71,1 млрд рублей, или 15 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Объем дивидендов соответствует 28,1% от величины чистой прибыли «Газпром нефти» по стандартам МСФО, которая по итогам 2017 года выросла на 26,5% и составила 253,3 млрд рублей. Таким образом, размер дивидендов «Газпром нефти» за 2017 год может более чем на 40% превысить уровень 2016 года и стать абсолютным историческим максимумом для компании.

Ранее самые крупные дивиденды «Газпром нефть» выплачивала по итогам 2016 года — 50,64 млрд рублей или 10,68 рубля на акцию.