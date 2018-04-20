«Новатэк» планирует запуск четвёртой линии «Ямал СПГ» в конце 2019 года — начале 2020 года

«Новатэк» планирует запуск четвёртой линии завода «Ямал СПГ» в конце 2019 года — начале 2020 года, заявил в ходе годового собрания акционеров «Новатэка» глава компании Леонид Михельсон

«Четвертую линию мы собираемся запустить в конце следующего — начале 2020 года», — сказал он.

В середине октября глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания планирует построить четвертую линию завода «Ямал СПГ» мощностью 1 млн тонн в год.