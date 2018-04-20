«Новатэк» планирует запуск четвёртой линии завода «Ямал СПГ» в конце 2019 года — начале 2020 года, заявил в ходе годового собрания акционеров «Новатэка» глава компании Леонид Михельсон.
«Четвертую линию мы собираемся запустить в конце следующего — начале 2020 года», — сказал он.
В середине октября глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что компания планирует построить четвертую линию завода «Ямал СПГ» мощностью 1 млн тонн в год.
Проект «Ямал СПГ» предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового пути (9,9%). Первая линия завода была запущена в начале декабря 2017 года. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей — на 2019 год.