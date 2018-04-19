Эксперты считают необходимой координацию «Газпрома», «Новатэка» и «Роснефти» на рынке СПГ

«Новатэком» и Развитие российской СПГ-индустрии требует наладить сотрудничество при обменных (своповых) операциях между «Газпромом» «Роснефтью» , говорится в исследовании энергетического центра бизнес-школы «Сколково» «Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: как России не упустить окно возможностей?».

«Для развития российской СПГ-индустрии необходимо наладить сотрудничество при обменных (своповых) операциях трёх российских компаний («Газпрома», «Новатэка», «Роснефти»)», — говорится в исследовании.

Эксперты также отмечают, что в аспекте технологий, даже если компании независимо разрабатывают технологии сжижения, требуется координация при изготовлении сопутствующего оборудования (турбины, компрессоры и так далее).

«Теоретически отечественные разработки могут быть дешевле иностранных аналогов, однако здесь ключевым фактором является экономия на масштабах. Ясно, что разрабатывать новую технологию для двух-трех новых линий будет нерентабельно, а значит необходимо массовое строительство новых линий по сжижению (или выход с оборудованием на экспортные рынки, что в любом случае возможно только после создания нескольких референтных производств в России). Запланированный масштабный рост доли России на мировых рынках СПГ таким образом становится не столько амбициозной целью, сколько необходимым условием успеха в этой сфере», — говорится в исследовании.