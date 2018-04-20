Газомоторное топливо объявили приоритетом

Дешево и экологично — именно такие аргументы приводят власти, агитируя автолюбителей пересаживаться с бензина на газ. Вреда экологии машины на таком топливе наносят даже меньше, чем электромобили. Для выработки электроэнергии в большинстве случае необходимо сжигать нефтепродукты и уголь, а это загрязняет окружающую среду.

Если говорить о размере трат, то экономия почти в два раза. Вот что рассказывает Александр из Ялты:

«Я езжу на автомобиле, у которого объем двигателя 4,2 литра. Поэтому мне выгодно ездить на сжиженном газе: даже при условной потере мощности в 20% топливо стоит в два раза дешевле. У нас в Крыму сжиженный газ стоит 21 рубль в среднем, а 92-й бензин стоит там 44 рублей. Заправок, если это сжиженный газ, достаточно. Каждая третья заправка имеет сжиженный газ. Если газ метан вы имеете в виду, тот, который под давлением закачивается, в Ялте у нас заправка одна, в Симферополе их две».

Даже в Москве АЗС, где можно заправиться компримированным газом, можно пересчитать по пальцам. Это не единственный недостаток метана, говорит Вячеслав Шангинский, директор компании «Газ и авто», которая занимается установкой газового оборудования в автомобили.

Вячеслав Шангинский директор компании «Газ и авто» «Если пропан-бутан, сжижженный газ обычный очень похож по своим свойствам на бензин, и двигатель фактически один в один работает как на бензине, то при работе на метане, компримированном газе, двигатель гораздо хуже работает. Износ двигателя увеличивается. Второй момент: для сжижженого газа обычные баллоны килограммов по 20 идут, для метана баллоны идут литров 100, это килограммов под 100 баллон и альтернатива 25 литрам бензина. Потому при условии, что у нас пропан стоит 17,50, а метан — 16,50, овчинка выделки абсолютно не стоит».

Сейчас по всей стране насчитывается порядка 300 газозаправочных станций, в основном, со сжиженным газом. К 2020 году количество таких АЗС планируется увеличить до 750-ти.

Для сравнения: бензиновых заправок в стране 40 тысяч. Кроме инфраструктуры, власти делают особую ставку на безопасность. Об этом Business FM рассказал замминистра энергетики Кирилл Молодцов

«Был изменен класс опасности: по компримированному газу мы сейчас уменьшили его до четвертого класса, то есть это даже ниже, чем бензин. Существенно ниже — второй класс опасности у сжиженных углеводородных газов, СУГов.. Далее для нас важно, чтобы такое количество заправок, прежде всего, покрывало некую сеть, некую территорию, на которой можно от одной до другой заправки проехать комфортно и спокойно. Если мы все эти задачи решим и уменьшим административное давление, я думаю, что у нас независимые участники рынка заправки будут разворачиваться в сторону заправки и компримированным в перспективе, и сжиженным газом».