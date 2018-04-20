Фьючерсы на золото подешевели во время европейской сессии

Котировки фьючерсов на золото снизились во время европейской сессии в пятницу.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.343,70 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,38%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.340,20 долл. и сопротивление — на 1.359,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,28% и торгуется на отметке 89,89 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае снизился на 0,72%, достигнув отметки 17,115 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае вырос на 0,10%, дойдя до уровня 3,135 долл. за фунт.