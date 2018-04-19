Фьючерсы на золото подешевели в ходе американских торгов

Котировки фьючерсов на золото снизились в ходе американских торгов в четверг.

На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются по цене 1.347,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,41%.

Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.340,20 долл. и сопротивление — на 1.359,00 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,30% и торгуется на отметке 89,62 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 0,04%, достигнув отметки 17,255 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в мае снизился на 1,00%, дойдя до уровня 3,127 долл. за фунт.