МОЭК через суд требует выплатить долги столичной УК на сумму свыше 500 млн руб

МОЭК подал иск в суд о взыскании задолженности управляющей компании «ЮНИ-ДОМ» за теплоэнергию в размере свыше 500 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«ПАО «МОЭК» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Москвы к ООО «УК ЮНИ-ДОМ» о взыскании задолженности за тепловую энергию на сумму 511 миллионов рублей. Данная организация является управляющей компанией в сфере ЖКХ, и занимается обслуживанием около 350 многоквартирных жилых домов в Восточном административном округе Москвы», — говорится в сообщении.

Сумма долга, указанная в иске, сформировалась в течение 2017 года из-за неоплаты поставленной тепловой энергии. Данная компания — одна из крупнейших управляющих организаций Москвы и один из наиболее крупных должников за поставленные тепловые ресурсы. Компания занимает первые позиции в антирейтинге компаний-должников, составленном ПАО «МОЭК».

Антирейтинг информирует городское сообщество о реальном состоянии платежной дисциплины и масштабах средств, которые управляющие компании собирают с потребителей, но впоследствии не доводят до ресурсоснабжающих компаний. При этом практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета.

Антирейтинг размещен на портале «МОЭК Онлайн»: https://online.moek.ru/antirejting-dolzhnikov.