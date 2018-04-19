Международные резервы России выросли на 3,5 миллиарда долларов

Неделю назад объем международных резервов составлял 458,9 миллиарда долларов.

За неделю международные резервы России увеличились на 3,5 миллиарда и составили 462,4 миллиарда долларов, сообщает Nation News со ссылкой на данные Банка России

— Объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил 462,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,8 процента, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — заявили в ЦБ.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.