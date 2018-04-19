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Международные резервы России выросли на 3,5 миллиарда долларов
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Международные резервы России выросли на 3,5 миллиарда долларов 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Неделю назад объем международных резервов составлял 458,9 миллиарда долларов.
За неделю международные резервы России увеличились на 3,5 миллиарда и составили 462,4 миллиарда долларов, сообщает Nation News со ссылкой на данные Банка России.
— Объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил 462,4 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 0,8 процента, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — заявили в ЦБ.
Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
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