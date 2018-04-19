Эксперт развеял страхи Тимошенко: Украинская ГТС продаже не подлежит

Об этом Дмитрий Марунич рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru.

«Сначала было бы интересно почитать, на основании чего Ernst&Young дал такую оценку стоимости. В свое время была оценка компании Мотт Макдоналд, и то непубличная. Ее подготовили еще во времена Виктора Януковича . Там содержалось три сценария, от которых зависела оценка стоимости ГТС. В том, числе речь шла о зависимости от объема транзита. Если объем транзита будет 20 млрд кб. м. в год, то вероятно стоимость ГТС будет очень низкой. Если 120 млрд кб. в год, то она будет достаточно высокой. В целом, 328 млрд — это маловато, но данный отчет не совсем рационален», — пояснил эксперт.

Марунич также считает, что заявление лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко чисто политическое, и не имеет под собой серьезной аргументации.

«Заявление Тимошенко скорее всего политическое, чтобы просто выразить недовольство. Здесь, судя по всему, бухгалтерская оценка, с каким— то уровнем амортизации. Нужно все-таки ознакомиться с первоисточником. Активы «Укртрансгаза» — это масштабное хозяйство. Должен быть полноценный отчет на сотнях страниц. А тут пресс-релиз, и толку от него не больше, чем от слов Тимошенко», — полагает эксперт.

Что касается переживаний Юлии Тимошенко по поводу продажи ГТС украинскими властями, то это законодательно запрещено, напомнил Марунич.

«Продажа ГТС невозможна в принципе, она запрещена законом Украины , и никто его не отменял. В то же время есть другой закон, который предполагает вхождение каким-то образом в капитал оператора ГТС некой компании с юрисдикцией ЕС или США . Это не совсем продажа, это частичная потеря контроля. Но по закону трубы никто продавать не может, не будет и не имеет права», — заключил эксперт.