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Инвестиции в АПК Воронежской области могут составить 60 млрд рублей
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Инвестиции в АПК Воронежской области могут составить 60 млрд рублей 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 19 апр — РИА Новости. Общий объем инвестиций в агропромышленный комплекс Воронежской области в течение трех лет может составить не менее 60 миллиардов рублей, сообщает в четверг правительство региона.
Воронежская область входит в первую десятку российских регионов по производству основных видов сельскохозяйственной продукции. В 2017 году урожай зерновых и зернобобовых культур составил 5,6 миллиона тонн, что почти на 1 миллион тонн больше показателей 2016 года. По приросту поголовья свиней регион занимает первое место в стране, по темпам прироста объемов производства молока — четвертое место.
Ближайшие перспективы развития АПК региона представил 19 апреля, выступая перед депутатами Воронежской областной думы с отчетом о работе правительства региона за 2017 год, врио губернатора Александр Гусев.
"Необходимо приступить к развитию новых для региона видов производств по глубокой переработке зерна и производству кормовых ингредиентов, к развитию селекционно-генетических центров в животноводстве. Обеспечить условия для производства экологически чистой органической продукции, то есть сертификацию земельных участков и самой продукции, формирование нормативной базы для поддержки таких производств и системы продвижения продукции в сети продаж", — сказал глава региона.
По его словам, одной из задач является формирование кластеров по производству мясных и молочных продуктов.
"Планируется обеспечить рост производства на 50% в мясном скотоводстве и свиноводстве, а также построить не менее 10 крупных молочных комплексов, в том числе четыре — уже в текущем году. Это позволит к 2020 году производить свыше 1 миллиона тонн молока", — говорится в сообщении.
Правительство области также планирует поддерживать инвестпроекты по переработке мяса, молока и расширению объемов выпуска кондитерской продукции. В частности, идет подготовка к реализации проектов компаний «Агроэко», «ЭкоНиваАгро» и КДВ в Рамонском районе с общим объемом инвестиций более 20 миллиардов рублей.
"В целом в течение трех лет планируемый общий объем инвестиций в АПК составит не менее 60 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 4 тысяч новых рабочих мест", — отмечает облправительство.
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