Российская «дочка» крупнейшего японского банка сменила название 

После переименования крупнейшего японского банка The Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ Ltd. в MUFG Bank Ltd. его российская «дочка» также сменила название и теперь значится в ЕГРЮЛ и на сайте Центробанка РФ как АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)». Прежнее название российского банка — АО «Банк оф Токио — Мицубиси ЮФДжей (Евразия)».