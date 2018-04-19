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ЦБ: платежи компаний РФ по внешнему долгу могут составить до $13,9 млрд во II квартале
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ЦБ: платежи компаний РФ по внешнему долгу могут составить до $13,9 млрд во II квартале 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Фактические платежи нефинансовых компаний РФ по внешнему долгу могут составить до $13,9 млрд во II квартале и $12,2 млрд в III квартале. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.
"Согласно данным макроэкономической статистики, во II и в III кварталах 2018 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет $14,9 и $16,7 млрд соответственно. По оценкам Банка России, фактические платежи могут составить до $13,9 млрд во II квартале 2018 года и $12,2 млрд в III квартале 2018 года", — говорится в сообщении регулятора.
При этом ЦБ отметил, что остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по группе крупнейших заемщиков), которые, как правило, имеют высокую вероятность пролонгации и рефинансирования.
"Ожидаемые фактические платежи во II квартале 2018 года на 9% ниже, чем в аналогичном периоде годом ранее, а в III квартале 2018 года примерно соответствуют уровню III квартала 2017 года", — говорится в сообщении ЦБ РФ.
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