Поступления в бюджет Москвы по упрощенной системе налогообложения выросли в январе-марте на 16,5%

Поступления по упрощенной системе налогообложения (УСН) растут быстрее других налоговых доходов Москвы , по итогам I квартала темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 16,5%. Об этом сообщили в пресс-службе департамент финансов столицы.

«В I квартале 2018 г. сумма поступлений в бюджет Москвы по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составила 17,1 млрд руб. Рост поступлений был обеспечен индивидуальными предпринимателями (рост на 29,4%) и организациями (рост на 10,1%). В отраслевом разрезе наибольшее поступление средств обеспечили информационные технологии и связь (рост на 20,1%) и общественное питание (рост на 18,6%)», — сообщили в департаменте.

В ведомстве напомнили, что использовать режим упрощенного налогообложения могут организации и предприниматели с выручкой до 150 млн руб. До 2017 г. действовало пороговое значение в 79,7 млн руб. «Увеличение стоимостных критериев выручки дало возможность остаться на упрощенном режиме большому количеству налогоплательщиков», — пояснили в департаменте.

Вместе с этим в Москве реализуются меры по поддержке малого и среднего бизнеса. «С 2010 г. городским налоговым законодательством на треть снижена ставка налога по УСН, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях обрабатывающей промышленности, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. Агентства „Москва“ ), оказания отдельных социальных услуг. В 2015 г. для ряда категорий налогоплательщиков в Москве были введены „налоговые каникулы“, — процитировали в пресс-службе главу департамента Елену Зяббарову

В ведомстве сообщили, что налоговые доходы бюджета Москвы в I квартале 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,4% и составили 451,8 млрд руб.