Пассажирский порт Петербурга вложит до 600 млн руб. в создание оператора круизной компании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 апреля. /ТАСС/. Компания «Морской фасад», которой принадлежит одноименный крупнейший пассажирский порт Санкт-Петербурга, инвестирует до 600 млн рублей в создание собственного судоходного оператора. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Вадим Каширин.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга намерены создать собственную круизную компанию. Для нее также планировалось приобрести собственное судно стоимостью до €120 млн, которому будет не более 15 лет. Компания должна начать работу к сезону навигации 2019 года.

"Речь идет о собственных средствах порта для того, чтобы создать оператора, так как сам порт оперировать судоходной компанией и судном не будет. Ориентировочная сумма [на создание оператора] — 600 млн рублей", — сказал он на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Каширин также отметил, что сейчас компания ведет переговоры с несколькими зарубежными и российскими частными фирмами, которые могут стать соинвесторами круизной компании Санкт-Петербурга. В ходе пресс-конференции он также рассказал, что в процессе создания компании прорабатываются несколько вариантов судов.

"Самый дешевый вариант — это приобретение паромного судна, дальше выходим на круизное судно, и самый дорогой проект — это строительство нового судна. Все варианты просчитываются. Есть определенная сложность при выборе судна — нам нужно ледового класса с определенным количеством кают, а таких судов в мире всего четыре, из них только одно 2004 года постройки, все остальные — еще с прошлого века", — уточнил Каширин.