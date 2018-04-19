«Дочка» Veolia в Крыму намерена заняться раздельным сбором мусора в Алуште

ЯЛТА , 19 апреля. / ТАСС /. Компания «Альтфатер Крым», входящая во французскую компанию Veolia, намерена расширить сферу деятельности в Крыму за счет услуг по раздельному сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в Алуште . Об этом сообщил на сессии «Инфраструктура комфорта: новый этап развития городов» в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) советник управляющего директора Veolia Group по России Антон Ладонкин.

Veolia является одним из лидеров в сфере управления коммунальной инфраструктурой. Компания основана в 1853 году и работает более чем в 70 странах мира, в том числе в Европе, Азии, СНГ, Северной и Южной Америке.

"Наша компания Veolia имеет дочернюю компанию, которая собирает мусор в городе Ялте. Мы имеем небольшое предприятие здесь, у нас работает 120 человек. Мы инвестировали 65 млн рублей и имеем планы по расширению зоны действия на Алушту и планируем реинвестировать наши собственные средства с этой компанией еще на 80 млн рублей", — сказал Ладонкин.

Ладонкин пояснил, что крымское предприятие Veolia занимается раздельным сбором мусора давно и работала на территории еще до воссоединения республики с Россией. «Эта компания работала еще на Украине , когда Крым стал российским, компания перерегистрировалась. Мы работаем, и у нас есть планы по расширению деятельности», — сказал он ТАСС.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис , являющийся модератором сессии о комфортной среде, добавил, что по его информации, представителями компании Veolia недавно проводились переговоры с руководством республики Крым о расширении деятельности в сфере обращения с отходами. «Да, мы — крупная компания, и присутствуем на всех континентах, и Россия очень крупный рынок, мы собираемся здесь работать», — ответил Ладонкин на вопрос модератора о том, готова ли компания работать в России и, в частности, в Крыму.

IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.