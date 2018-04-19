Сколько стоит новая SKODA? Всего 6 600 рублей в месяц!

Покупая автомобиль SKODA по программе кредитования SIMPLY CLEVER с остаточным платежом ваши ежемесячные платежи будут доступными, а условия выгодными. Чтобы обновить свой автомобиль через 3 года, вам не нужно больше копить! При условии заключения договора обратного выкупа с нашим дилерским центром, вы возвращаете нам автомобиль по истечении срока кредитования по фиксированной выкупной стоимости, а вырученные средства используете на первоначальный взнос на новый автомобиль. Если вы не хотите расставаться с вашим автомобилем, по истечении срока кредитования вы можете погасить остаточный платеж или пролонгировать кредит на стандартных условиях.

Вы можете задать интересующие вас вопросы нашим менеджерам по телефону: +7 (495) 266-79-45 ВЕНТУС

Официальный дилер SKODA

Адрес: Москва, ул. Мосфильмовская, 68.

www.ventus.ru *Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «ŠKODA Simply Clever» для приобретения нового автомобиля марки ŠKODA RAPID, OCTAVIA, YETI: валюта кредита — рубли РФ ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 1,2 млн рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.01.2018 г. по 30.04.2018 г.

Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) в рамках продукта «ŠKODA Simply Clever» для приобретения нового автомобиля ŠKODA KODIAQ: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 7,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 10,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.01.2018 г. по 30.04.2018г.