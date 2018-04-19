Бюджет Среднего Урала вырос на 4,5 миллиарда

Свердловский кабмин утвердил увеличение доходов областного бюджета на 4,5 миллиарда рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Налоговые и неналоговые доходы вырастут на 3,3 миллиарда рублей, безвозмездные поступления — на 1,3 миллиарда. Наиболее ощутимый рост показал НДФЛ — прогноз по этому налогу увеличен на 3,1 миллиарда и составил 70,1 миллиарда рублей. Теперь доход областного бюджета по прогнозу составит 225,7 миллиарда рублей.

Увеличить бюджетный прогноз позволила положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в областную казну. Это уже второе увеличение за текущий год.

В равной сумме — на 4,5 миллиарда рублей — планируется увеличить расходы, которые составят 234,6 миллиарда рублей. Дефицит областного бюджета остается на прежнем уровне. Дополнительные средства направят на реализацию поручений главы региона в сфере строительства, управления госимуществом, спорта, здравоохранения, АПК, культуры, информатизации и экономики.