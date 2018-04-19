Банк «Санкт-Петербург» может провести обратный выкуп акций 

Банк «Санкт-Петербург» обсуждает проведение обратного выкупа акций для повышения их стоимости. Об этом рассказал зампред правления банка Константин Баландин, передает «Интерфакс».
По словам Баландина, так банк будет «бороться» с инвесторами и рынком. «Наверное, это лучший вообще сценарий послать сигналы вам, рынку, кому угодно о том, что мы считаем, что акции недооценены и что мы с этой оценкой не согласны», — объяснил он. Ликвидность акций будет расти вместе с их ценой, считает Баландин. Он не уточнил, когда банк может провести обратный выкуп акций, лишь отметил, что решение будет принято «в ближайшие недели».
У «Санкт-Петербурга» находится около 35% акций в свободном обращении. После новостей о возможном обратном выкупе котировки банка выросли: к 16:33 мск одна акция стоила 52,5 руб. (+4,9%), свидетельствуют данные Московской биржи.