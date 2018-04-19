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В «Нафтогазе» назвали стоимость «Укртрансгаза»
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В «Нафтогазе» назвали стоимость «Укртрансгаза» 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость оператора газотранспортной системы Украины превышает 327,9 млрд гривен ($12,4 млрд). Об этом сообщил замначальника департамента энергоэффективности «Нафтогаза» Алексей Хабатюк.
В своём Facebook он опубликовал фотокопию решения, в котором отмечается, что «Нафтогаз» принял решение об оценке «Укртрансгаза» как единоличный акционер.
«Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 млрд 921 миллион гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории — 12,3 млрд гривен, или $471 млн) по состоянию на 31.12.17», — говорится в документе.
Оценка была утверждена на основании отчёта компании Ernst & Young.
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН рассказал о рисках при поставках газа через Украину.
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