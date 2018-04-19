В «Нафтогазе» назвали стоимость «Укртрансгаза»

Оценка была утверждена на основании отчёта компании Ernst & Young.

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