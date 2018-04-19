Ещё
«Газпром» оставил часть Выборга без горячей воды до 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Болгария: спасибо России, но...
Болгария: спасибо России, но...

«Газпром» оставил часть Выборга без горячей воды до 1 мая 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Конфликт между ресурсоснабжающими организациями Выборга и "Газпром Межрегионгаз" достиг точки кипения, в результате чего "Газпром" прекратил поставки газа сразу на четыре выборгские котельные.
Так, по информации ivbg.ru, из-за ограничений поставок газа, введённых «Газпромом», уже отключены три котельные в Выборге до 1 мая. Это котельные по улице Промышленной (колледж, общежитие и промышленный блок), а также по улице Куйбышева и Кленовой.
Кроме того, на котельной, которая расположена в микрорайоне Кировские дачи введено ограничение на поставки газа с 10 часов утра каждого дня до 18 часов вечера. Под ограничение попадают детский сад и несколько жилых домов.
В 17:00 19 апреля в здании выборгской администрации в связи с этим состоится экстренное совещание, в котором примут участие как представители местных властей, так и «Выборгтеплоэнерго» и «Газпрома».
Ivyborg.ru: последние новости
Дорожный комитет Ленобласти попросит ввести систему "Платон" на региональных дорогах Чиновники Ленобласти рассказали, сколько зарабатывают и тратят В Петербурге появилось граффити о блокировке Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300571
РФ нашла способ поквитаться с США119
Российским морякам удалось сбежать с Украины132
Болгария: спасибо России, но…263
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца210
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение