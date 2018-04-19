«Газпром» оставил часть Выборга без горячей воды до 1 мая

Так, по информации ivbg.ru, из-за ограничений поставок газа, введённых «Газпромом», уже отключены три котельные в Выборге до 1 мая. Это котельные по улице Промышленной (колледж, общежитие и промышленный блок), а также по улице Куйбышева и Кленовой.

Кроме того, на котельной, которая расположена в микрорайоне Кировские дачи введено ограничение на поставки газа с 10 часов утра каждого дня до 18 часов вечера. Под ограничение попадают детский сад и несколько жилых домов.

В 17:00 19 апреля в здании выборгской администрации в связи с этим состоится экстренное совещание, в котором примут участие как представители местных властей, так и «Выборгтеплоэнерго» и «Газпрома».