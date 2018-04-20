Ещё
Оценены масштабы рынка поддельных сигарет в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оценены масштабы рынка поддельных сигарет в России 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок поддельных сигарет растет, в первом квартале нынешнего года доля нелегальной продукции составила 7,7 процента по сравнению с 4,6 процента годом ранее. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование агентства Kantar TNS.
«По отраслевым расчетам в масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составит около 20 миллиардов штук сигарет в 2018 году, а государственный бюджет может потерять более 50 миллиардов рублей дохода от табачных акцизов и НДС», — говорится в материалах.
Основной объем нелегального рынка — более 37 процентов — составляют сигареты, произведенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Значительная часть представлена сигаретами белорусских производителей, выпущенными как для внутреннего рынка с акцизными марками Республики Беларусь, так и предназначенными для экспорта. В целом, Белоруссия остается крупнейшей страной-поставщиком нелегальных сигарет в Россию, занимая 2,2 процента российского табачного рынка», — отмечают эксперты.
При этом в первом квартале резко увеличилась доля пачек поддельных сигарет с российскими предупреждающими надписями, которые находятся в обороте либо без специальной акцизной марки, либо с признаками ее подделки, указывается в исследовании.
В марте японская корпорация Japan Tobacco сообщила о приобретении российского производителя сигарет «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов.
Осенью 2017 года глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что в стране планируется дальнейшее поэтапное повышение акцизов на табак.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей165
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой66
Первый легальный бордель открывается в России338
РФ признала неспособность создавать спутники1256
Европа ждет «Северный поток-2»127
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:25
Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети
Шоу-бизнес
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на «ракету Путина»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение