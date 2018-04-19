Доля нелегальных сигарет на российском рынке в I квартале выросла более чем в 1,5 раза

Доля нелегального рынка сигарет в России достигла 7,7% в I квартале 2018 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,7 раза, следует из исследования аналитического агентства Kantar TNS.

«По результатам исследования, проведенного аналитическим агентством Kantar TNS в I квартале 2018 года, доля нелегального рынка сигарет значительно увеличилась и достигла 7,7% против 4,6% годом ранее», — говорится в исследовании.

В масштабах российского рынка объём нелегальной продукции по отраслевым расчётам составит около 20 млрд штук сигарет в 2018 году. При этом государственный бюджет может потерять более 50 млрд рублей дохода от табачных акцизов и НДС.

Основной объём в структуре нелегального рынка — более 37% — составляют сигареты, произведённые в ЕАЭС , на их долю приходится 2,9% всего потребления табачных изделий в России (или около 7,5 млрд сигарет). Среди стран ЕАЭС по нелегальным поставкам на территорию России сигарет лидирует Белоруссия — 2,2% российского табачного рынка, отмечают аналитики.

Зафиксирован рост в I квартале 2018 года доли табачной продукции без специальной акцизной марки или с признаками её подделки — до 2,4% российского рынка с 1,6% годом ранее. По мнению аналитиков, на её рост повлияло отсутствие до настоящего момента обязательной системы цифровой маркировки, позволяющей эффективно отслеживать производство, оборот и уплату акцизов российскими производителями.

В исследовании отмечается, что наиболее высокий уровень проникновения нелегальных сигарет зафиксирован в Брянской и Смоленской областях, а также республиках Северного Кавказа — почти в 3 раза выше общероссийских показателей. В I квартале 2018 года доля нелегальных сигарет достигла 21,4% всех продаж сигарет на этой территории.

В Саратовской, Самарской, Оренбургской и Челябинской областях — доля нелегальных сигарет за год увеличилась почти в 2,5 раза — с 5,5% в I квартале 2017 года до 13,6% по итогам I квартала 2018 года.