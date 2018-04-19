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Бывший владелец предприятия в Прикамье вошёл в двадцатку богатейших россиян
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Бывший владелец предприятия в Прикамье вошёл в двадцатку богатейших россиян 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев занял 18 позицию в списке богатейших россиян по версии Forbes. Его состояние в 2018 году составляет $6,8 млрд Его бывшая супруга Елена оказалась на 171 месте с состоянием $600 млн  В топ самых состоятельных граждан России вошли и другие бывшие и нынешние собственники бизнесов в Пермском крае. На 72 месте рейтинга владелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашев, состояние которого составляет $1,4 млрд Следующую строчку занял бывший совладелец «Сильвитнита» Анатолий Ломакин с $1,4 млрд
Во второй сотне рейтинга на 143 месте крупнейший Анатолий Седых ($750 млн), который является акционером Объединенной металлургической компании (владеет Чусовским металлургическим заводом). Андрей Кузяев занял 181 место (его состояние $550 млн), на 186 месте — бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Вячеслав Брешт ($550 млн).
Возглавляет список богатейших россиян председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с состоянием $19,1млрд.
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