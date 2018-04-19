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Журнал Forbes назвал самых богатых предпринимателей России. В этом году в рейтинг богатейших бизнесменов вошли 11 новых участников. Впервые в рейтинге самых богатых россиян оказались основатель «КДВ групп» Денис Штенгелов, соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук, основатель ABBYY Давид Ян и Полина Дерипаска, сообщает Forbes.
Большинство из новичков рейтинга оказались в самом низу общего списка: порог для вхождения составил $500 млн Лидером в рейтинге новичков Forbes стал предприниматель из Ростова Иван Саввиди, состояние которого журнал оценил в $1,9 млрд Основа состояния Саввиди — группа «Агроком», ключевой актив которой — производитель сигарет «Донской табак». Саввиди также принадлежит футбольный клуб PAOK из греческих Салоник.
На втором месте в рейтинге новичков находится младший сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. В 2017 году Михаил Гуцериев передал сыну часть своих акций нефтяных компаний группы «Сафмар» — «Русснефти», «Нефтисы», «ФортеИнвеста», и торговых сетей — «Эльдорадо» и «М. Видео», отмечает издание. Состояние предпринимателя оценивают в $750 млн На третьем месте — Сергей Щербаков с состоянием $700 млн В прошлом году отец предпринимателя подарил Щербакову акции калининградского «Автотора».
Четвертое место в списке новичков занимает Татьяна Бакальчук, которая в 2004 году вместе с мужем создала проект Wildberries, который стал одним из первых интернет-магазинов одежды в России. С 2012 года компания входит в число крупнейших игроков российского сегмента интернета по версии Forbes. Состояние Бакальчук оценивают в $600 млн Топ-5 с состоянием $600 млн замыкает основатель «КДВ групп» Денис Штенгелов, который выступал основным инвестором торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове и на момент пожара ему принадлежала почти половина площадей в ТЦ.
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На седьмом месте в списке — владелец 7,8% в Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский, чье состояние Forbes оценивает в $550 млн Во столько же оценивают и состояние Сейфеддина Рустамова, который выступает бенефициаром группы «Метафракс». Восьмое место — у бывшего военного строителя и сенатора от Сахалинской области Александра Верховского, которого называют «хозяином Курил». Его состояние оценили в $500 млн В 2017 году холдинг En+, объединяющий энергетические активы Олега Дерипаски и его долю в UC Rusal сообщил, что жене миллиардера Полине Дерипаске принадлежит 6,9% акций группы. Полине Дерипаске также принадлежит издательский дом Forward Media и доля в LAM Publishing. Предпринимательница отказалась рассказать Forbes, принадлежит ли ей пакет в En+, а издание оценило ее состояние в $500 млн Такую же оценку Forbes дал состоянию бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова, который выступает учредителем корпорации «Энергия».
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