Денис Штенгелов, Давид Ян и Полина Дерипаска — новички рейтинга богатейших предпринимателей от Forbes

Большинство из новичков рейтинга оказались в самом низу общего списка: порог для вхождения составил $500 млн Лидером в рейтинге новичков Forbes стал предприниматель из Ростова Иван Саввиди , состояние которого журнал оценил в $1,9 млрд Основа состояния Саввиди — группа «Агроком», ключевой актив которой — производитель сигарет «Донской табак». Саввиди также принадлежит футбольный клуб PAOK из греческих Салоник

На втором месте в рейтинге новичков находится младший сын миллиардера Михаила Гуцериева Саид. В 2017 году Михаил Гуцериев передал сыну часть своих акций нефтяных компаний группы «Сафмар» — «Русснефти» , «Нефтисы», «ФортеИнвеста», и торговых сетей — «Эльдорадо» и « М. Видео », отмечает издание. Состояние предпринимателя оценивают в $750 млн На третьем месте — Сергей Щербаков с состоянием $700 млн В прошлом году отец предпринимателя подарил Щербакову акции калининградского «Автотора».

Четвертое место в списке новичков занимает Татьяна Бакальчук, которая в 2004 году вместе с мужем создала проект Wildberries, который стал одним из первых интернет-магазинов одежды в России. С 2012 года компания входит в число крупнейших игроков российского сегмента интернета по версии Forbes. Состояние Бакальчук оценивают в $600 млн Топ-5 с состоянием $600 млн замыкает основатель «КДВ групп» Денис Штенгелов, который выступал основным инвестором торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове и на момент пожара ему принадлежала почти половина площадей в ТЦ.

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В первую десятку рейтинга вошли бизнесмены, состояние которых превышает $12,5 млрд В 2017 году для этого необходимо было владеть как минимум $12,4 млрд Число миллиардеров в списке за год выросло с 96 до 106. Порог «отсечения», как и в прошлом году, составил $500 млн Подписывайтесь на наш канал в Telegram!