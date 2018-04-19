«Газпром» прекратил поставку газа на Котовскую ТЭЦ в Тамбовской области из-за неоплаты 

Компания «Газпром межрегионгаз Тамбов», дочерняя компания «Газпрома», прекратила поставку газа на Котовскую ТЭЦ в Тамбовской области из-за невыполнения договорных обязательств по оплате за поставленное ранее топливо, сообщает Минэнерго РФ.
«19 апреля в 09-59 в соответствии с уведомлением ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» из-за неоплаты полностью прекращена подача природного газа на Котовскую ТЭЦ», Ю — говорится в сообщении министерства
Как поясняет Минэнерго, текущая нагрузка станции составляет 0 МВт, при включении оборудования будет выполнен переход на сжигание резервного вида топлива (мазут, текущий запас — 3,539 тыс. тонн). Последствий прекращения поставки для потребителей нет.
Ранее, 9 апреля 2018 года поставка природного газа на Котовскую ТЭЦ была снижена на 35% (до 174 тыс. кубометров в час).
Котовская ТЭЦ — производственное подразделение ООО «Котовская ТЭЦ» (дочерняя компания ЗАО «Центрметроком-Энерго»). Другое название — Котовская ТЭЦ-2. Установленная мощность станции по выработке электроэнергии составляет 80 МВт, по выработке тепла — 198 Гкал/час. Год ввода станции в эксплуатацию — 1965. Станция расположена в 2 км от центра города Котовска (Тамбовская область).