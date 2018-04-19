«Газпром» прекратил поставку газа на Котовскую ТЭЦ в Тамбовской области из-за неоплаты

«19 апреля в 09-59 в соответствии с уведомлением ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» из-за неоплаты полностью прекращена подача природного газа на Котовскую ТЭЦ», Ю — говорится в сообщении министерства

Как поясняет Минэнерго, текущая нагрузка станции составляет 0 МВт, при включении оборудования будет выполнен переход на сжигание резервного вида топлива (мазут, текущий запас — 3,539 тыс. тонн). Последствий прекращения поставки для потребителей нет.

Ранее, 9 апреля 2018 года поставка природного газа на Котовскую ТЭЦ была снижена на 35% (до 174 тыс. кубометров в час).