«Сбербанк Лизинг» и «Европлан» сообщили об участии в программе Lada Leasing

Сбербанк Лизинг » запускает программу финансирования для корпоративных клиентов Lada Leasing. Специальные условия распространяются на весь модельный ряд Lada и действуют по всей территории РФ , отмечается в сообщении лизингодателя.

Как напоминают в «Сбербанк Лизинге», марка Lada сегодня представлена 22 моделями в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые объединены в семь семейств: Vesta, XRay, Largus, Granta, Kalina, Priora и 4х4. Бренду принадлежит 20-процентная доля российского автомобильного рынка. Официальная дилерская сеть Lada является самой крупной в России и насчитывает более 300 дилерских центров.

Комментируя участие компании в программе, директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Андрей Гетманюк отметил: «Сбербанк Лизинг» на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с производителем Lada и предлагает выгодные условия финансовой аренды машин для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. Спрос на автомобили стабильно растет, за последние три года продажи «Сбербанк Лизингом» марки Lada увеличились в три раза. Это обусловлено в том числе возможностью для клиентов нашей компании воспользоваться технологией «Простое решение», позволяющей получить одобрение на сделку без представления финансовой отчетности в течение восьми часов».

О своем участии в финансовой программе Lada Leasing сообщила в четверг и автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева . Там пояснили, что собственная программа запущена Lada впервые и направлена „на удобство приобретения автомобиля на наиболее выгодных условиях финансирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“.

Благодаря партнерской программе лизингодателя с производителем приобрести в лизинг автомобили Lada можно с авансом от 5%, удобными ежемесячными платежами и сроком лизинга от 12 до 60 месяцев, указывают в „Европлане“.

»Преимуществами приобретения автомобиля в лизинг являются сохранение оборотных средств, оптимизация налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль, возврат НДС. Также возможно применение механизма ускоренной амортизации, благодаря чему снижается налог на имущество», — напоминают в компании.