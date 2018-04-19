В РТ банковский работник манипуляциями на рынке заработал 77 млн руб. 

36-летний бывший главный специалист отдела доверительного управления одного из банков города обвиняется в манипуляции рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
По версии следствия, в 2011-2016 годы мужчина, являясь уполномоченным в рамках договора доверительного управления активами банка, совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги. В результате он извлек доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил ущерб банку и Инвестиционной компании в сумме более 76 млн рублей в виде реального ущерба и упущенной выгоды.
Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Уголовное дело направили в суд.