В РТ банковский работник манипуляциями на рынке заработал 77 млн руб.

36-летний бывший главный специалист отдела доверительного управления одного из банков города обвиняется в манипуляции рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ

По версии следствия, в 2011-2016 годы мужчина, являясь уполномоченным в рамках договора доверительного управления активами банка, совершил манипулирование рынками 31 ценной бумаги. В результате он извлек доход в сумме более 77 млн рублей, а также причинил ущерб банку и Инвестиционной компании в сумме более 76 млн рублей в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Уголовное дело направили в суд.