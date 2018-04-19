Доход Петербурга от размещения средств на депозитах превысил 2,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Доход Санкт-Петербурга от размещения средств на депозитах по итогам 2017 года составил 2,6 млрд рублей, что в 10 раз выше расходов по обслуживанию государственного долга, сообщили ТАСС в городском комитете финансов.

По данным исследования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), по итогам прошлого года у девяти российских регионов доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга, среди них отметили Петербург.

"В 2017 году доходы бюджета Санкт-Петербурга от размещения временно свободных средств бюджета на депозитах составили 2,607 млрд рублей, расходы по обслуживанию государственного долга — 253 млн рублей", — сообщили в комитете. Ситуацию объяснили минимальным уровнем государственного долга Санкт-Петербурга, который на начало года составил всего 13,76 млрд руб. При этом в его структуре доля рыночного долга составила 42,6%, а оставшаяся часть — объем обязательств по бюджетным кредитам, обслуживание которых составляет 0,1% годовых.

В целом в прошлом году объем размещенных на депозитах средств составил почти 809,3 млрд руб. Средний срок размещения составил 14 дней, а средневзвешенная ставка — 8,11% годовых. Депозиты размещались в коммерческих банках по итогам торгов на Санкт-Петербургской валютной бирже . Дополнительные доходы, зачисленные в бюджет, позволили избежать части заимствований.