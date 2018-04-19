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За 2017 год областное министерство строительства израсходовало 14,2 млрд рублей
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За 2017 год областное министерство строительства израсходовало 14,2 млрд рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
10,6 млрд руб. составили средства областного бюджета (85,6% от предусмотренного объема), 3,5 млрд — из федеральной казны (95,2% от предусмотренного), 49,5 млн руб. — сумма Пенсионного фонда РФ (61,1%) и 38,3 млн — от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (100%).
На слушаниях отметили, что основными задачами облминстроя в 2017 году были подготовка к проведению ЧМ, стимулирование жилищного строительства, строительство транспортной и социальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья, решение вопроса обманутых дольщиков, подготовка к проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ.
"Все вышеперечисленные проекты и приоритеты — все это призвано работать на одну стратегическую цель: динамичное развитие нашего региона. Строить новое, не разрушая старых ценностей — в этой концепции минстрой будет работать и в текущем, 2018-м году", — сказал Вячеслав Киринский.
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