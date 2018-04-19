Более 50 процентов акций компании «Шерризон» реализовали с аукциона

19 апреля в рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества на электронной площадке «РТС‐тендер» состоялся открытый аукцион по продаже двух пакетов акций ОАО «Компания развития Свободной экономической зоны „Солнечногорск‐Шереметьево“ (Шерризон). Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

50,06% от уставного капитала или 252 800 обыкновенных именных бездокументарных акций приобрел Абрамов В. С. за 45 456 150,00 руб. В аукционе приняли участие два претендента

Министр добавил, что это первый опыт совместной продажи акций с муниципалитетом, когда лот объединил сразу два пакета акций, где 25,06% уставного капитала или 126 550 акций принадлежали Московской области , а 25,00%, то есть 126 250 штук, — Солнечногорскому муниципальному району.

Ранее сообщалось, что новую процедуру оценки кадастровой стоимости объектов обсудили в Московской областной думе.