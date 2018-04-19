Ещё
ОАО «РЖД» сэкономило 24,4 млрд рублей за счет технико-ценового аудита инвестиционных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОАО «РЖД» сэкономило 24,4 млрд рублей за счет технико-ценового аудита инвестиционных проектов 

Газета.Ru 1 час назад
ОАО «РЖД» продолжает работу с аудиторами и экспертами по оптимизации стоимости работ по модернизации инфраструктуры.
В настоящее время независимый технико-ценовой аудит (ТЦА) проводится по инфраструктурным проектам «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие Московского транспортного узла» и «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна».
Общий размер экономии по реализуемым инвестиционным проектам составил за 2015-2017 годы 24,4 млрд рублей. При этом только в 2017 году сэкономлено более 3,3 млрд рублей.
В последующие годы компанией в целях повышения эффективности своей деятельности также регулярно будут выполняться все необходимые комплексные мероприятия, направленные на оптимизацию использования инвестиционных ресурсов.
Взаимодействие в сфере аудита крупных инфраструктурных проектов ведется в рамках сотрудничества ОАО «РЖД» и Экспертного совета при Правительстве РФ, план которого был подписан 1 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума.
Газета.Ru: последние новости
Власти еще не подготовили сценарий по поддержке "Русала" Forbes назвал богатейших российских бизнесменов Акции "Русала" обновили исторический минимум на фоне санкций США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии266
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
Первый легальный бордель открывается в России79
В Москве загорелся ТЦ63
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение