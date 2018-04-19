ОАО «РЖД» сэкономило 24,4 млрд рублей за счет технико-ценового аудита инвестиционных проектов

ОАО «РЖД» продолжает работу с аудиторами и экспертами по оптимизации стоимости работ по модернизации инфраструктуры.

В настоящее время независимый технико-ценовой аудит (ТЦА) проводится по инфраструктурным проектам «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна», «Развитие Московского транспортного узла» и «Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна».

Общий размер экономии по реализуемым инвестиционным проектам составил за 2015-2017 годы 24,4 млрд рублей. При этом только в 2017 году сэкономлено более 3,3 млрд рублей.

В последующие годы компанией в целях повышения эффективности своей деятельности также регулярно будут выполняться все необходимые комплексные мероприятия, направленные на оптимизацию использования инвестиционных ресурсов.