Козак: объем заявленных инвестиций резидентов СЭЗ Крыма составляет около 190 млрд рублей

"Сегодня только заявленные инвестиции в республику участниками свободной экономической зоны составляют около 190 млрд рублей. Из них уже, несмотря на то, что зона существует всего три года, уже реализовано проектов на 76 млрд рублей, создано новых рабочих мест около 32 тыс. ", — сказал он.

СЭЗ в Крыму функционирует с начала 2015 года. СЭЗ была создана в 2015 году для привлечения инвесторов в Крым. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на десять лет и земельного налога на три года, понижает ставки налога на прибыль и тарифы страховых взносов. Сейчас СЭЗ в Крыму насчитывает более 1,3 тыс. резидентов.