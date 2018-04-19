Ещё
ВТБ опроверг информацию о техническом сбое
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ опроверг информацию о техническом сбое 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все системы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили RNS в пресс-службе банка, комментируя ранее появившуюся в неофициальных Telegram-каналах о техническом сбое.
«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.
Ранее, Telegram-канал nARTHORIUS сообщил, что «ВТБ в Москве лежит».
«Ничего ни в одном офисе не работает. Привет Роскомнадзору», — пишет канал.
В пресс-службе Роскомнадзора на момент написания материала не ответили на запрос RNS.
16 апреля, Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера.
Процесс блокировки Telegram затронул и другие компании, сообщали СМИ. В частности, Роскомнадзор 17 апреля заблокировал ip-адрес, через который работает программное обеспечение Volvo — Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В результате на протяжении всего дня дилеры Volvo по всей России не могли проводить большинство типов работ по сервису.
«Это связано с блокировкой надзорным органом большого перечня ip-адресов. Среди заблокированных ip-адресов оказался тот, который используется для работы VIDA», — сказал собеседник издания.
Rambler News Service: последние новости
Банк ФК «Открытие» предупредил клиентов о возможных двойных списаниях по картам «Алроса» открыла представительство в Мумбаи P&G покупает выпускающее «Називин» подразделение немецкой Merck за €3,4 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВВС Ирака нанесли удары по Сирии274
Первый легальный бордель открывается в России93
Сумасшедший флешмоб взорвал Сеть34
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца52
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии17
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Куба получила преемника Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:33
Найден виновник двойных списаний с карт
Компании Личный счет
00:54
Москва разоблачила атаку США на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение