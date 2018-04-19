ВТБ опроверг информацию о техническом сбое

Все системы ВТБ работают в штатном режиме, сообщили RNS в пресс-службе банка, комментируя ранее появившуюся в неофициальных Telegram-каналах о техническом сбое.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. Все системы банка работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.

Ранее, Telegram-канал nARTHORIUS сообщил, что «ВТБ в Москве лежит».

«Ничего ни в одном офисе не работает. Привет Роскомнадзору », — пишет канал.

В пресс-службе Роскомнадзора на момент написания материала не ответили на запрос RNS.

16 апреля, Роскомнадзор уведомил операторов связи о необходимости ограничения доступа к Telegram на территории России в связи с решением Таганского районного суда о блокировке мессенджера.

Процесс блокировки Telegram затронул и другие компании, сообщали СМИ. В частности, Роскомнадзор 17 апреля заблокировал ip-адрес, через который работает программное обеспечение Volvo — Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В результате на протяжении всего дня дилеры Volvo по всей России не могли проводить большинство типов работ по сервису.

«Это связано с блокировкой надзорным органом большого перечня ip-адресов. Среди заблокированных ip-адресов оказался тот, который используется для работы VIDA», — сказал собеседник издания.