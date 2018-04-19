Трансконтейнер уточнил характер деловых отношений с РусАлом

«Имевшее место в апреле 2018 г. сокращение объемов экспортных перевозок произошло по инициативе клиента», — говорится в сообщении.

О приостановке транспортировки продукции "РусАла" на экспорт в подвижном составе "Трансконтейнера" , во вторник сообщали топ-менеджеры ж/д компании. «РусАл» сейчас отказался от всех перевозок. Из 1,7 тысячи вагонов в месяц — 3 тысячи контейнеров — мы (в апреле — ИФ) перевезли около 700 (контейнеров — ИФ)", — говорил генеральный директор оператора Петр Баскаков , уточнив, что это была инициатива алюминиевой компании. «Пока перевозки в экспортном сообщении приостановлены, потому что „РусАл“ еще не разобрался (что делать — ИФ)», — отмечал он.

"Они на этой неделе дали информацию о том, что приостанавливают (отправку на заводы) порожних контейнеров. Тот металл, который был на колесах, временно «остановлен» до выяснения вопроса по оплате и назначению. При этом контракт продолжается, план на май они заявляют", — уточнял при этом представитель «Трансконтейнера», добавляя, что из перевозимой оператором продукции «РусАла» на экспорт идет примерно две трети, остальное — на внутренний рынок и в СНГ.

При этом Баскаков говорил, что на бизнесе «Трансконтенера» ситуация «сильно не сказывается»: компания «немного изменила логистику». «В среднем в месяц они (»РусАл" — ИФ) отправляли чуть больше 2 тыс. контейнеров. В целом каждый месяц мы перевозим 120 тыс. контейнеров. Процентов 70 через нас идет (у «РусАла» — ИФ) в контейнерах. И еще в крытых вагонах он столько же перевозит. Для него «Трансконтейнер» — это 20-30% общего грузооборота", — отметил топ-менеджер.

"В настоящее время мы прорабатываем с «РусАлом» различные варианты дальнейшего взаимодействия. Планируем получить консультацию юристов, специализирующихся в области последствий санкционного воздействия. После этого будем уже принимать решение", — заявлял при этом замглавы «Трансконтейнера» Виктор Марков . «В целом мы обрисовываем картину, проводим согласования, чтобы минимизировать возможные риски для „Трансконтейнера“ в этой схеме. И дальше начинаем работать, если не увидим проблем», — отмечал он.