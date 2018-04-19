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Подмосковье заняло второе место по обороту розничной торговли в 2017 году
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Подмосковье заняло второе место по обороту розничной торговли в 2017 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. По итогам 2017 года Московская область заняла второе место по обороту розничной торговли среди регионов Российской Федерации, рост за год превысил 5%, говорится в сообщении регионального Минпотребрынка.
right"Московская область стабильно занимает второе место по обороту розничной торговли после Москвы и третье место по обороту оптовой торговли после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным Росстата, оборот розничной торговли Московской области в 2017 год составил 2,093 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 5,3% больше, чем в январе-декабре 2016 года. Объемы розничных продаж на рынках и ярмарках по сравнению с 2016 годом увеличился 5,3%. Сетевая торговля формирует около 40,1% совокупного розничного оборота Московской области", — сообщил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, его слова приводятся в сообщении.
Что касается оптовой торговли, то ее оборот в январе-декабре 2017 года составил 4,803 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 23,7% больше, чем в январе-декабре 2016 года.
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