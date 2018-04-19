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Сотрудникам «Нефтепроммаша» выплатили долги по зарплате на сумму более 7 млн рублей
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Сотрудникам «Нефтепроммаша» выплатили долги по зарплате на сумму более 7 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Компания «Нефтепроммаш» погасила перед своими сотрудниками долги по зарплате на сумму более 7 млн руб., сообщает NashGorod со ссылкой на старшего помощника прокурора Тюменской области по взаимодействию со СМИ Елену Мельникову.
В связи с задержками по зарплате предприятие находится на постоянном контроле прокуратуры Тюменской области. Так, задолженность за декабрь 2017 года в размере более 1,2 млн руб. была погашена лишь после предостережения со стороны ведомства.
7 млн руб., которые были выплачены, — это долги по зарплатам за январь-февраль, а также частично за март 2018 года.
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