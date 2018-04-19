Петербуржцы стали больше тратить в магазинах и ресторанах

Жители Санкт-Петербурга потратили в магазинах 316 млрд рублей за первый квартал 2018 года, что увеличило оборот розничной торговли. Об этом сообщает «Петростат».

Социологи выяснили, что прирост составил 1,6%. На еду петербуржцы потратили 118,7 млрд рублей, что на 2,3% больше показателей прошлого года. Также возросла популярность техники, одежды и других непродовольственных товаров. На эту категорию жители Северной столицы потратили чуть больше 197,3 млрд рублей.

Также был замечен рост популярности ресторанов. За первый квартал 2018 года любители общепита оставили там 16,9 млрд рублей, что на 2,1% больше, чем годом ранее.