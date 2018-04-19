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Forbes назвал имена самых богатых уральских бизнесменов
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Forbes назвал имена самых богатых уральских бизнесменов 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Четверо уральских представителей крупного бизнеса попали в рейтинг 200 богатейших бизнесменов Forbes.
Дальше всего от первых строчек рейтинга оказался Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Он занял 62 место с капиталом 1,6 миллиардов долларов США. Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин занимает 33 место в рейтинге, его доход составляет 3,4 миллиарда долларов.
Двадцать пятую строчку занимает Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, капитал которого составляет 4,8 миллиардов долларов, а 16 место занял президент УГМК Искандер Махмудов: 7,3 миллиардов долларов США.
Отметим, что в сравнении с прошлым годом вся четверка увеличила свой капитал.
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