Forbes назвал имена самых богатых уральских бизнесменов 

Четверо уральских представителей крупного бизнеса попали в рейтинг 200 богатейших бизнесменов Forbes.
Дальше всего от первых строчек рейтинга оказался Председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский. Он занял 62 место с капиталом 1,6 миллиардов долларов США. Председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин занимает 33 место в рейтинге, его доход составляет 3,4 миллиарда долларов.
Двадцать пятую строчку занимает Генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын, капитал которого составляет 4,8 миллиардов долларов, а 16 место занял президент УГМК Искандер Махмудов: 7,3 миллиардов долларов США.
Отметим, что в сравнении с прошлым годом вся четверка увеличила свой капитал.